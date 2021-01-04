رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 4-1-2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:13 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
طباعة
استقر سعر الدرهم الإماراتي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 4-1-2021، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.

ويقدم لكم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم متوسط سعر العملة الإماراتية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 4-1-2021

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار خلال ساعات

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

مصرع عريس أثناء توزيع «دعوات الزفاف» في المنوفية

الصور

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأكثر قراءة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

إسبانيا.. رجل غاضب يحطم 50 سيارة مرسيدس بقيمة 5 ملايين جنيه إسترلينى

تورال مديرا فنيا جديدا لأتلتيك بلباو الإسبانى

دراسة: «الطب الشعبى» يدفع البعض فى الأردن والسعودية لأكل حيوانات مهددة بالانقراض

وفاة المغنى البريطانى جيرى مارسدن عن 78 عاما

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال

فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض