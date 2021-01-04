سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 4-1-2021

استقر سعر الدرهم الإماراتي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 4-1-2021، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.ويقدم لكم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم متوسط سعر العملة الإماراتية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.يشار إلى أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.