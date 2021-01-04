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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

9 بنوك تشارك فى معرض تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:36 ص
تشغيل السيارات بالغاز
تشغيل السيارات بالغاز
دعاء أبو العزم
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تنطلق اليوم فاعليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

يشارك 9 بنوك بفاعليات المعرض، تشمل بنوك «الأهلي، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وقناة السويس، وقطر الوطني، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي، وتنمية الصادرات».

وسوف يتضمن الإعلان عن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تشمل كافة محافظات مصر، وتستهدف المبادرة إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، حيث تتضمن المرحلة الأولى إحلال 70 ألف سيارة.

وسيتم خلال افتتاح المعرض إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلًا عن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل، وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء.

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