أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 4-1-2021، بالسوق المحلية المصرية.علي المستوي المحلي، سجلت أسعار الذهب في مصر استقرار كبير مقارنة بأمس، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 828 جنيهًا.أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021سعر جرام الذهب عيار 24 ( 946 جنيهًا )استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 946 جنيهًسعر جرام الذهب عيار 21 ( 828 جنيهًا )لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اى تغييرات تذكر ليستقر عند 828 جنيهًا وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ( 709 جنيهات )سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 709 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.سعر الجنيه الذهب اليوم ( 6624 جنيهًا )شهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرار ليسجل 6624 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.سعر أوقية الذهب عيار 24سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28380 جنيها وتزن نحو 30 جراما.عالميًا، أنهت أسعار الذهب جلستها أمس، مرتفعة وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.يشار الي أن نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب قد توقع حدوث رواج جزئي مع بداية العام الجديد وإقبال البعض علي شراء هدايا للبعض مما قد يساهم في الرواج لكنه أكد أن استمرار صعود الذهب يساهم في خفض المبيعات.ويعد الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول، وأنه كلما انخفض الدولار عالميا زاد الإقبال على الذهب مما يرفع سعره.