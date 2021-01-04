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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 256 مليون دولار صادرات السجاد المصرية خلال 10 أشهر

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:55 ص
صادرات السجاد المصرية
صادرات السجاد المصرية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من سجاد وكليم ارتفعت إلى حدود 256.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 252.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدره 4.4 مليون دولار خلال عام.

بينما بلغت صادرت مصر من الأثاث بلغت 165.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 194.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 29.1 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

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