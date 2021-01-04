الإحصاء ترصد المنافذ الحدودية الأعلى مرورًا للصادرات المصرية

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المنافذ الحدودية الأعلى مرورًا للصادرات المصرية خلال أول 10 أشهر من عام 2020، إذ جاءت المطارات فى المرتبة الأولى بنحو 6 مليار دولار، يليها ميناء الاسكندرية بـ 5.2 مليار دولار، ثم ميناء السويس 3.8 مليار دولار، الدخيلة 1.6 مليار دولار.بينما تذيل القائمة ميناء وادى حلفا بصفر صادرات، القصير وموانى البحر الأحمر 27.6 مليون دولار، الحدود الغربية 137.7 مليون دولار، سفاجا 281.9 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.