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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار على كنيسة بتكساس

الأحد 03/يناير/2021 - 09:21 م
إطلاق نار على كنيسة
إطلاق نار على كنيسة بتكساس
محمد عمر
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قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء تعرضهم لإطلاق نار في كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال حاكم تكساس جريج أبوت، اليوم إن شخصا أقدم على قتل فرد وأصاب آخرين في عملية إطلاق نار صباح الأحد في كنيسة بمدينة وينونا بالولاية، معربا عن أسفه وخالص تعازيه لعائلات الضحايا في هذه المأساة.

من جانبهم أكد مسؤولون فرار المشتبه من مكان الحادث بعد إطلاق النار لكن ألقت السلطات امنية القبض عليه، وجاري عمل التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم يتم الكشف عن طبيعة الحادث ما إذا كان جنائيا أم غير ذلك.

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