مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار على كنيسة بتكساس

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء تعرضهم لإطلاق نار في كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية.وقال حاكم تكساس جريج أبوت، اليوم إن شخصا أقدم على قتل فرد وأصاب آخرين في عملية إطلاق نار صباح الأحد في كنيسة بمدينة وينونا بالولاية، معربا عن أسفه وخالص تعازيه لعائلات الضحايا في هذه المأساة.من جانبهم أكد مسؤولون فرار المشتبه من مكان الحادث بعد إطلاق النار لكن ألقت السلطات امنية القبض عليه، وجاري عمل التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.ولم يتم الكشف عن طبيعة الحادث ما إذا كان جنائيا أم غير ذلك.