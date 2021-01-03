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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسة الأفغانية: طالبان تقاتل الحكومة والشعب

الأحد 03/يناير/2021 - 09:02 م
طالبان
طالبان
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قال القصر الرئاسي الأفغاني، الأحد، إن حركة طالبان باتت تقاتل الآن الحكومة والشعب الأفغاني، وذلك في رد منه على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه لم يُقتل أي جندي أمريكي في أفغانستان منذ عام تقريبًا.
وقال نائب المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، داوا خان مينابال، إن الخسائر البشرية في القوات الأمريكية في أفغانستان توقفت لأن مسئولية الحرب نُقِلت بالكامل إلى القوات الأفغانية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية.

وأضاف "طالبان تقاتل الآن ضد الحكومة والأمة ولهذا ازدادت للأسف الخسائر البشرية في صفوف المدنيين".

وأشارت "باجفاك" إلى ردود أفعال صدرت أيضًا من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأفغاني، حيث انتقدوا تصريحات وزير الخارجية الأمريكية وأعربوا عن أسفهم إزاء عدم ذكر بومبيو أي شيء عن آلاف الأفغان الذين قتلوا في الصراع خلال هذه الفترة.

وكان بومبيو قد قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت "لم يُقتل أي عسكري أمريكي في أفغانستان منذ عام تقريبًا، ويناقش الأفغان أخيرًا السلام والمصالحة فيما بينهم. هذا تقدم مذهل".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في فبراير 2020 اتفاقية تنص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وفقًا لجدول زمني فيما تتوقف طالبان عن شن هجمات على القوات الأمريكية.

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