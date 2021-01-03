النقابات السودانية تهدد بإضراب عام وتطالب بإقرار قانون موحد

هددت أكثر من 65 لجنة تسيرية وتجمع نقابي في السودان، اليوم الأحد، بالإضراب عن العمل إذا لم يتم إجازة قانون النقابات الموحد في ظل تقاعس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مراجعة القوانين المتعلقة بشروط العمل.وذكرت لجنة دعم وتعزيز المسار لنقابي تجمع المهنيين التي تضم النقابات السابق، إنه مع استمرار الفراغ النقابي الحالي تواترت الحوادث التي راح ضحيتها عاملين في المؤسسات الصناعية كما ان بيئة العمل بائسة لا توفي بشروط السلامة والصحة المهنية الى جانب قوانين مكبلة للحريات النقابية وتجاهل تام من وزارة العمل لهذه المطالب.وأكد عضو مكتب نقابات تجمع المهنيين عمار الباقر أنه لم يعد أمام الحركة النقابية غير الاعتماد على نفسها والوقوف بحزم دفاعا عن الحقوق والمطالب، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأوضح الباقر أن تجمع المهنيين صاغ قانون للنقابات فيما تقدمت القوة السياسية والنقابية الاخرى بحوالي 11 مشروع قانون، وتم التوافق على القانون الجديد الذي تم رفعه إلى جهات الاختصاص لإجازته في شكله الرسمي ولكن وزارة العمل تقدمت بقانون للنقابات تعديل لقانون 2010.