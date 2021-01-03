رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النقابات السودانية تهدد بإضراب عام وتطالب بإقرار قانون موحد

الأحد 03/يناير/2021 - 07:47 م
النقابات السودانية
النقابات السودانية
محمد عمر
طباعة
هددت أكثر من 65 لجنة تسيرية وتجمع نقابي في السودان، اليوم الأحد، بالإضراب عن العمل إذا لم يتم إجازة قانون النقابات الموحد في ظل تقاعس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مراجعة القوانين المتعلقة بشروط العمل.

وذكرت لجنة دعم وتعزيز المسار لنقابي تجمع المهنيين التي تضم النقابات السابق، إنه مع استمرار الفراغ النقابي الحالي تواترت الحوادث التي راح ضحيتها عاملين في المؤسسات الصناعية كما ان بيئة العمل بائسة لا توفي بشروط السلامة والصحة المهنية الى جانب قوانين مكبلة للحريات النقابية وتجاهل تام من وزارة العمل لهذه المطالب.

وأكد عضو مكتب نقابات تجمع المهنيين عمار الباقر أنه لم يعد أمام الحركة النقابية غير الاعتماد على نفسها والوقوف بحزم دفاعا عن الحقوق والمطالب، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح الباقر أن تجمع المهنيين صاغ قانون للنقابات فيما تقدمت القوة السياسية والنقابية الاخرى بحوالي 11 مشروع قانون، وتم التوافق على القانون الجديد الذي تم رفعه إلى جهات الاختصاص لإجازته في شكله الرسمي ولكن وزارة العمل تقدمت بقانون للنقابات تعديل لقانون 2010.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«ليس الأكسجين».. «الصحة» تكشف تفاصيل جديدة في وفيات «الحسينية وزفتى»

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

غلق بعض محال «كارفور الإسكندرية» ضمن إجراءات كورونا

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

الصور

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

الأكثر قراءة

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مديريات «الصحة» بالمحافظات: لا نقص فى الغاز

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي