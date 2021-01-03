الدفع فوري.. تحرير 25 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالشروق

قام جهاز مدينة الشروق برئاسة المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس الجهاز وبمشاركة قوة قسم شرطة مرافق المدينة برئاسة الرائد عصام عماد بشن حملة موسعة لمراجعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة وحملة لرفع الإشغالات.وأسفرت الحملة المشتركة بين الجهاز وشرطة المرافق عن تحرير (25) محضرًا لعدم ارتداء الكمامة مع إلزام المخالف بالسداد الفوري للغرامة المقررة.كما استهدفت الحملة المرور على قطاع غرب بمراكز خدمات الأحياء (الأول – الثاني) ومنطقة الورش وتحرير (35) محضر ورفع وإزالة الإشغالات، مؤكدا على استمرار الدعم لكافة الحملات حرصًا على السلامة العامة والحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة.يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذًا للتعليمات الخاصة بعمل حملات لمراجعة ارتداء الكمامة.