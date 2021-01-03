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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 05:04 م
كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند
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رصدت تايلاند أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة من أسرة بريطانية وصلت مؤخرًا إلى العاصمة (بانكوك).

وقال عالم بارز بمجال الفيروسات في جامعة تشولالونجكورن دكتور يونج بوفوراوان- في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد- إن الأسرة البريطانية من مقاطعة (كنت) ومكونة من أربعة أفراد وصلوا إلى البلاد في الـ 21 من شهر ديسمبر الماضي وأصيبوا جميعهم.

وأوضح الدكتور أن العدوى بدأت بالأم والطفلين أولًا ثم انتقلت إلى الأب، وهم يرقدون في الوقت الحالي بمستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم ويخضعون لحجر صحي، مؤكدًا "أخضعنا الحالات للمراقبة جيدًا للحيلولة دون وقوع أي انتشار آخر".

وكانت سلطات الصحة من جميع أنحاء العالم قد أشارت إلى أن السلالة البريطانية الجديدة من الفيروس- التي على الرغم من الاعتقاد أنها أسهل في الانتشار- لا تبدو أكثر فتكًا من سلالات فيروس كورونا التي تم تحديدها سابقًا.

كما أن العديد من الدول قد حظرت الرحلات الجوية الوافدة من المملكة المتحدة، كما أعلنت مؤخرًا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المسافرين من لندن إلى الولايات المتحدة سيحتاجون إلى الحصول على اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل 72 ساعة من السفر.

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