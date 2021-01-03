سقوط 261 تاجر مخدرات فى فخ رجال الأمن العام

أسفرت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وكل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط 240 قضية مخدرات بحوزة 261 متهما.وضبطت القوات بحوزة المتهمين كمية من مخدر البانجو وزنت 20٫509 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 10٫044 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫228 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1٫915كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 360 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 992 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 598 جراما، كمية من مخدر هيدرو وزنت 104جرامات، كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 جراما، 3377 قرصا مخدرا.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.