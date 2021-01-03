الأمن العام يواصل مواجهة العناصر الإجرامية في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الموسعة في كل المحافظات لمواجهة ورصد العناصر الإجرامية وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 115 قطعة سلاح ناري، بحوزة 111 متهما.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.