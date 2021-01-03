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اقتصاد

إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار الجديدة خلال ساعات

الأحد 03/يناير/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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انتهت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق المنتجات البترولية «البنزين بجميع أنواعه، السولار، الكيروسين، البوتاجاز، المازوت»، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، لبحث ومراجعة الأسعار الحالية للمحروقات وفقًا لآليات التسعير العالمية، من مراجعة أسعار البترول العالمي "برنت" وكذلك سعر صرف الدولار بالنسبة لاستيراد كميات الخام من الدول المنتجة حسب حجم الاستهلاك اليومي.

وكشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي انتهت بالفعل من جميع المراجعات السعرية لأسعار المنتجات البترولية وفقًا لمعطيات عملية الاستيراد وتكاليف الانتقال والتكرير والرسوم الضريبيبة لكافة المنتجات، وكذلك عملية صرف الدولار.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة سلمت تقريرها لمجلس الوزراء لمراجعة الأسعار على أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لكافة المنتجات البترولية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم 24 ديسمبر الماضي قرارا جمهوريًا رقم 699 لسنة 2020 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

وحسب القرار الجمهوري يتم إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، على أن يتم توزيع هذه الحصيلة وفقًا للقرار بنسبة 67% للهيئة العامة للطرق والكباري، و33% للأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية.

وتأتي مهام اللجنة العليا للتسعير التلقائي وهى مراجعة الأسعار العالمية لخام "برنت" طوال الثلاثة أشهر الماضية وحساب متوسط هذه الأسعار، بالإضافة إلى حساب الكميات المستوردة من البترول الخام وقيمة التكاليف الخاصة بتكريرها ونقلها والرسوم والضرائب، بجانب مراجعة سعر صرف الدولار عن تلك الفترة وما تم صرفه بالعملة الدولارية لعملية الاستيراد.

وارتفعت أسعار البترول العالمية "برنت" خلال الثلاثة أشهر الماضية قليلًا، عن الأشهر السابقة لها، وفى المقابل انخفض سعر صرف الدولار أيضًا قليلا.

وتعمل مصر حاليًا على الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية من خلال زيادة الانتاج من حقول البترول بالصحراء الغربية والمناطق الأخرى، وذلك خلال عام 2023 حسب تصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا.

ويبلغ سعر المنتجات البترولية الحالية البنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر، وبنزين 92 بسعر 7.5 جنيه، وبنزين 95 بسعر 8.5 جنيه، بينما يبلغ سعر السولار 6.75 جنيه للتر.

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