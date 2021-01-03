ننشر صورة المعلمة المقتولة على يد زوجها في مدرسة ببولاق الدكرور

حصل "الدستور" على صورة معلمة قتلها زوجها أمام مدرسة تعمل بها ببولاق الدكرور.بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في قيام مدرس بقتل زوجته بعدما مزق جسدها بعدة طعنات امام المدرسة التي تعمل بها لخلافات بينهما حول الإنفاق على المنزل.وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل معلمة أمام مدرسة ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في انحاء الجسد.وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب ترك الزوج لعمله في إحدى الدول العربية عقب تفشي فيروس كورونا وعدم قدرته على توفير نفقات المنزل.أضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته امام المدرسة التي تعمل بها وما إن وصلت سدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها.تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق