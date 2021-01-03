«الأعلى للإعلام» يلزم «البوابة نيوز» بنشر رد الشيخ محمد بن عيسى

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على توصيات لجنة الشكاوى، والتي جاءت بإلزام الموقع الإلكتروني لجريدة "البوابة نيوز"، بنشر رد الشيخ محمد بن عيسي بن جابر الجابر بذات الطريقة التي نشر بها خبر عنه.جاء ذلك في الشكوى المقدمة من نحمدو عثمان المحامي، وكيلاً عن الشاكي، لتضرره من نشر أخبار "غير صادقة عنه وعن عائلته"، وكذلك حفظ الشكوى المقدمة من نقابة أطباء مصر ضد إحدى الحملات الإعلانية الخاصة بالمجلسين القومي للطفولة والأمومة والقومي لحقوق الإنسان.