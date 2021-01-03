«الأعلى للإعلام»: استخراج تراخيص 17 فيلمًا سينمائيًا

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن استخراج تراخيص عرض لـ17 فيلما سينمائيا سقطت في الملك العام لصالح الهيئة الوطنية للإعلام.كما وافق على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن الطلب المقدم من الشركة المصرية للقنوات الفضائية (cne) لاستخراج تراخيص بإعادة توزيع قنوات مشفرة لجهات سبق التعاقد بينها وبين الشركة، وعددها 88 جهة.كما وافق المجلس على طلبات عدة مواقع للحصول على ترخيص إلكتروني، وهي: «تركيا الآن، ودجروسو» التابعان لشركة المدار للإعلام الرقمي، و«باور نيوز» التابع لشركة العادل، و«الموقع» التابع لشركة الموقع للخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة، و«البوابة الرقمية وموقع مجلة مصر المحروسة الإلكترونية» التابعان للهيئة العامة لقصور الثقافة، و«الكلمة» التابع للشركة العالمية للصحافة والنشر.