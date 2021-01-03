مدير مكافحة الإرهاب بفرنسا: الإرهاب داخلي المنشأ ويصعب اكتشافه

قال لوران نونييز، مدير فرقة عمل مكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم الأحد، أنه تم إحباط هجومين إرهابيين عام 2020 وما مجموعه 33 هجوما منذ عام 2017.وأضاف المسؤول الفرنسي، أن الإرهاب يمثل تهديدا كبيرا، لافتا إلى أنه داخلي المنشأ وتزداد صعوبة اكتشافه، وذلك وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.وشدد "نونييز" على أن هناك نقطة مشتركة بين الهجمات الثلاث الأخيرة التي نفذت في فرنسا، وهي المبنى السابق لمقر صحيفة شارلي إيبدو، وسامويل باتي وكنيسة نيس، ولدى سؤاله عن متابعة قضية المدانين بالإرهاب الذين من المقرر الإفراج عنهم خلال العام 2021، قال إنه ستفرض عليهم التزامات إدارية، وتقييم منتظم وحظر وجودهم في أماكن معينة.