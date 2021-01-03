تنفيذ أكثر من مليوني حكم قضائي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية خلال شهر عن تنفيذ (2088467) حكم قضائى متنوع، وضمت تلك الأحكام(8792) حكم جناية من بينها (4 أحكام بالإعدام – 437 حكم بالسجن المؤبد)، (628222) حكم حبس جزئى،(124559) حكم حبس مستأنف، (1026881) حكم غرامة،(300013) حكم مخالفة.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.