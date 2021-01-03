«النقض» تحدد موعد طعون جديدة في «اغتيال الشهيد هشام بركات»

حددت محكمة النقض جلستين لنظر طعنين جديدين في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ومن المقرر نظر الطعن الأول بجلسة 3 فبراير المقبل أمام دائرة الأربعاء الجنائية، كما تنظر في جلسة 13 ابريل المقبل طعنا آخر أمام دائرة الثلاثاء الجنائية وذلك في القضية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات النزهة.وسبق أن أصدرت محكمة النقض أحكاما بحق متهمين اخرين في القضية، بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخري تتراوح ما بين المشدد من 3 الي 15سنة.واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهمين وعددهم67 للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد بغية إسقاط الدولة.