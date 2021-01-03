ضبط بدال تمويني جمع 2 طن سكر و600 عبوة زيت بالمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية من ضبط (2 طن "سكر تموينى – 600 عبوة زيت تموينى") تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الhتجار بها بالسوق السوداء بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة المنوفية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على hستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم hتخاذ الإجراءات القانونية.