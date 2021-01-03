شمس الكويتية عن شيرين عبد الوهاب: «جاهلة»

شنت الفنانة شمس الكويتية، هجوما شديدًا على الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحد لقاءاتها الإعلامية الأخيرة، بعد تصريحات شيرين الأخيرة في إحدى حفلاتها بالمملكة العربية السعودية.وقالت شمس: "إن تصريحات شيرين عبد الوهاب ليس بها وعي، ولا أستطيع أن ألومها على ما تقوله في حفلاتها أمام الجمهور، وأن آخر تصريح لها قالت فيه لفظ عوانس ينم عن جهلها؛ لأن اللفظ ليس به إنسانية أو رقي، وكان لا يجب أن تقوله، وهي كلمة عيب ولا يوجد شيء اسمه عانس".وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب واجهت هجوما على مواقع التواصل الاجتماعي، وواجهت "هاشتاج" ضدها من السيدات، ووصفتهم بأنهم "عوانس" وليس لهم حق في الغضب منها أو مهاجمتها، وداعبت الرجال ووصفته بـ"الرجالة عسل وسكر" مما زاد الهجوم عليها، وتم إطلاق هاشتاج "إخراسي_ يا شيرين" وانتشر بكثافة على تويتر، مما جعل شمس تطلق كلماتها الأخيرة المهاجمة لشيرين عبد الوهاب.