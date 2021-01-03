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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقية طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن .. الصور تجزم بالحقيقة

الأحد 03/يناير/2021 - 12:44 م
وفاء الكيلاني وتيم
وفاء الكيلاني وتيم حسن
محمد قدري
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أصبح طلاق الإعلامية وفاء الكيلاني وتيم حسن من الموضوعات المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن أثير الموضوع بكثرة دون نفي أو تأكيد قبل ما يقرب من شهرين بسبب تدوينة من أحد الإعلاميين حول الموضوع.

حقيقة طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن

كشفت مجموعة من الصور من جنازة المخرج السوري حاتم علي الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي عن حقيقة طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن، بعد الضجة الكبيرة التي حدثت في عدة مناسبات دون نفي أو تأكيد من الطرفين واكتفى بالصمت ومر الوقت حتى جنازة المخرج الراحل.

وظهرت الإعلامية وفاء الكيلاني وتيم حسن في جنازة المخرج وسط تأثر كبير منهما لما لهما من علاقة وثيقة وقوية به خلال السنوات الماضية وصلت إلى حد بكاء النجم السوري على صديقه الراحل بسبب موته فجأة دون أي مقدمات، وجاءت الصور التي جمعتهما في مكان واحد وباقة ورود كبيرة مكتوب عليها خالص التعازي في وفاة المخرج حاتم علي ممهورة باسم وفاء وتيم مما يؤكد عدم صحة الأخبار التي انتشرت حول الطلاق أو الانفصال حتى وإن حدث ما يعكر صفو العلاقة بينهما.

علاقة وفاء الكيلاني وتيم حسن

كان النجم السوري تزوج الإعلامية الشهيرة في شهر مايو عام 2017 بعد سلسلة من الأخبار حول العلاقة على مواقع التواصل الاجتماعي في ثاني زيجة للكيلاني بعد ان تزوجت عام 2008 من أحد الإعلاميين وانفصلت بعد عدة سنوات عنه، ونشبت علاقة عاطفية بين الثنائي حتى استقرا على الزواج الذي رحب به الوسط الفني والإعلامي خاصة بعد النجاحات التي حققها الثنائي خلال تلك الفترة وتقديم تيم لبطولات مطلقة في مصر وتقديم وفاء برامج هامة على عدة قنوات مصرية وعربية.

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