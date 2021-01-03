هيئة النقل العام تبدأ تطبيق الغرامة الفورية على غير مرتدي الكمامات

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة بدء تطبيق الغرامات الفورية لأتوبيسات النقل العام بواقع 50 جنيها لغير المرتدين للكمامة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.كان قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم؛ حفاظا على الصحة العامة، حيث تفقد عددا من المواقف، من بينها ميدان رمسيس وموقف عبدالمنعم رياض، وتم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.وأكد محافظ القاهرة أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستتم على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.