«هنية» يستعرض التفاصيل المتعلقة بتطورات مسار تحقيق الوحدة الوطنية

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيوجه كلمة اليوم، يستعرض فيها التفاصيل كافة المتعلقة بتطورات مسار تحقيق الوحدة الوطنية.وتلقى "هنية" رسالة خطية من الرئيس محمود عباس رحب فيها بمضمون ما ورد في رسالة رئيس الحركة قبل أيام حول إتمام المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية برعاية مصرية.وأكد الرئيس عباس خلال رسالته التزامه والتزام حركة فتح ببناء الشراكة وتحقيق الوحدة باعتبارها هدفا استراتيجيا معتبرا الحوار الوطني هو الطريق لتجسيد ذلك.