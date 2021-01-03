تركيا ترضخ لاحتجاجات المرتزقة في ليبيا وتنقلهم إلى أنقرة

أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية يتم تجهيزها في معيتيقة لنقل مرتزقة سوريين من العاصمة الليبية طرابلس إلى مدينة إسطنبول بعد تمرد عدد كبير من عناصر الميليشيات بسبب تأخر صرف رواتبهم.وأفادت قناة 218 الليبية نقلا عم مصادر لها، بأن الطائرة تستعد لنقل عناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مسرب من معسكر الكلية.كما ذكر موقع الساعة 24 نقلا عن مصادره أن أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.وأوضحت المصادر أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد.