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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة» تشارك في توفير أسطوانات أكسجين للمعلمين المصابين بكورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 11:57 ص
توفير أسطوانات أكسجين
توفير أسطوانات أكسجين
نورهان عبدالرحمن
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عقد مجلس نقابة المعلمين الفرعية بالقاهرة الجديدة، ومجلس أمناء التعليم بالقاهرة الجديدة، اجتماعا مع محمد عطية وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة ومدير المديرية.

وناقش الاجتماع مبادرة النقابة الفرعية لمعلمي القاهرة الجديدة لدعم توفير مولد أكسجين للحالات المصابة بكورونا بجميع المدارس حفاظًا على حياة الزملاء العاملين بالتعليم بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، تم إعلان مشاركة مدير المديرية في المبادرة لشراء أجهزة التنفس في نقابة القاهرة الجديدة، والذي كان ورفض ذكر ذلك، مشيرا إلى أن الظرف الحالي يستوجب الإعلان لتحفيز الزملاء على أهمية المشاركة لتوفير جهاز بكل مدرسة أو حسب الظروف المتاحة.

كما تم متابعة خطاب المديرية المرفوع لوزارة التعليم لموافقة مجلس الوزراء في إجراءات مبنى الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة، وموضوع إنشاء إدارة لمدينة بدر، ومستحقات أصحاب المعاشات واستمرار دعم الموازنة لصرف رصيد الإجازات.

أكد الاجتماع على استمرار صرف مستحقات معلمي التجريبيات دون المساس بحقوقهم، مع التأكيد على مراعاة الإجراءات الاحترازية ومنح الإجازات الاستثنائية للمستحقين.

كما شدد الاجتماع على سرعة صرف جميع المستحقات للمعلمين بالقاهرة الجديدة والشروق، وتنفيذ التناوب بين العاملين في محافظة القاهرة وإدارة القاهرة الجديدة والشروق، واستمرار التعليم عن بعد مراعاة لحقوق أبنائنا الطلاب في التعليم واستكمال المنهج الدراسي.

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