العراق: تدمير وكر لـ«داعش» شمال العاصمة بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأحد، عن تدمير وكر لعصابات «داعش» الإرهابية في كركوك شمال بغداد.وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «مفرزة من مخابرات كركوك تحركت بالتنسيق مع قوة من الشرطة الاتحادية إلى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد - قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش»، مشيرة إلى أن « الوكر كان يستخدم للإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية».ولفتت إلى أنه تم العثور داخل الوكر على مواد غذائية وبطاريات شحن وعاكسات وأسلاك كهربائية وأدوات للطبخ.