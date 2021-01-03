إغلاق بورصة البحرين بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

كشفت بورصة البحرين، عن تعطيل البورصة اليوم الأحد، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، على أن يعاود العمل في البورصة غدا الاثنين الموافق 4 يناير 2021.وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال عام 2020، بنسبة 7.5% ليغلق عند مستوى 1489.78 نقطة.وتباين أداء مؤشرات قطاعات بورصة البحرين، على رأسها الاستثمار بنسبة انخفاض 16.8%، أعقبه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 16.2%، يليه قطاع البنوك التجارية بنسبة 14.8%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 25.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 22.1%.