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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تستهل تعاملات 2021 على تباين

الأحد 03/يناير/2021 - 10:12 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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استهلت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات العام الجديد 2021 - اليوم الأحد، على تباين، بدعم من حالة الترقب لما ستسفر عنه معاملات الأسواق العربية.

تراجع المؤشر الرئيسي للسوق " اى جى اكس30 " بنحو محدود بلغت نسبته 02. 0 %، بما يعادل 2.4 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 10842 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 15. 0 %، بما يعادل 3.89 نقطة، ليسجل مستوى 2149 نقطة، فى الوقت الذى صعد فيه المؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100 متساوي الأوزان " بنسبة 11. 0 %، تعادل 3.46 نقطة، ليسجل مستوى 3101 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 20.6 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 11.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 1.15 ألف صفقة شراء وبيع.

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