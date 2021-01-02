١٣ جائزة لعروض البيت الفنى بختام القومى للمسرح

١٣ جائزة لعروض البيت الفنى بختام القومى للمسرح
السبت 02/يناير/2021 - 11:04 م
حسين الجنديطباعة
أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالجوائز المتميزة التي حصلت عليها عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ ١٣، حيث حصل البيت الفني للمسرح على ١٣ جائزة من جوائز المهرجان.
وأضاف مختار أنه، في مقدمة حاصدي جوائز المهرجان هذا العام عرض "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح والذي حصل على جائزة أفضل عرض، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج وأفضل درامتورج، وحصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، وجورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة، وياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة عن نفس العرض، كما حصل عرض "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لسهر الصايغ، وأفضل أشعار لطارق علي، أفضل تصميم استعراضات لضياء شفيق، وجائزة أفضل موسيقى لهشام جبر.
كما شملت قائمة جوائز البيت الفني للمسرح أيضًا جائزة أفضل مؤلف مناصفة لإبراهيم الحسيني، وجائزة أفضل تصميم أزياء لمحمد فتحي عن عرض "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالاضافة إلى جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء لعايدة فهمي عن دورها في عرض "حريم النار " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.
وأكد الفنان إسماعيل مختار صمود المسرح والمسرحيين، فعلى الرغم من أنه عام عصيب على المسرحيين إلا أن هناك تنوع في الإنتاج المسرحي والذي أتى كإنعكاس لسياسة وزارة الثقافة ودعم الدولة للمسرح كأحد أرقى الفنون وأكثرها إلتحاما بالجمهور، بالاضافة الى تبني الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لعدد من المبادرات والتجارب المسرحية الهامة وهو الأمر الذي أحدث حراكا مسرحيا هاما خلال السنوات القليلة الماضية.
كما وجه مختار، الشكر والتقدير لكافة العاملين بعروض البيت الفني للمسرح لتفانيهم وإبداعهم خلال هذا العام رغم الصعوبات التي واجهت المسرحيين، ما أظهر العروض كعادتها في مستوى متميز شهد به الجميع، كما وجه التهنئة لجميع القائمين على المهرجان القومي للمسرح المصري بنجاح هذه الدورة رغم الظروف العصيبة التي واجهتها هذا العام.
وأضاف مختار أنه، في مقدمة حاصدي جوائز المهرجان هذا العام عرض "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح والذي حصل على جائزة أفضل عرض، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج وأفضل درامتورج، وحصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، وجورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة، وياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة عن نفس العرض، كما حصل عرض "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لسهر الصايغ، وأفضل أشعار لطارق علي، أفضل تصميم استعراضات لضياء شفيق، وجائزة أفضل موسيقى لهشام جبر.
كما شملت قائمة جوائز البيت الفني للمسرح أيضًا جائزة أفضل مؤلف مناصفة لإبراهيم الحسيني، وجائزة أفضل تصميم أزياء لمحمد فتحي عن عرض "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالاضافة إلى جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء لعايدة فهمي عن دورها في عرض "حريم النار " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.
وأكد الفنان إسماعيل مختار صمود المسرح والمسرحيين، فعلى الرغم من أنه عام عصيب على المسرحيين إلا أن هناك تنوع في الإنتاج المسرحي والذي أتى كإنعكاس لسياسة وزارة الثقافة ودعم الدولة للمسرح كأحد أرقى الفنون وأكثرها إلتحاما بالجمهور، بالاضافة الى تبني الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لعدد من المبادرات والتجارب المسرحية الهامة وهو الأمر الذي أحدث حراكا مسرحيا هاما خلال السنوات القليلة الماضية.
كما وجه مختار، الشكر والتقدير لكافة العاملين بعروض البيت الفني للمسرح لتفانيهم وإبداعهم خلال هذا العام رغم الصعوبات التي واجهت المسرحيين، ما أظهر العروض كعادتها في مستوى متميز شهد به الجميع، كما وجه التهنئة لجميع القائمين على المهرجان القومي للمسرح المصري بنجاح هذه الدورة رغم الظروف العصيبة التي واجهتها هذا العام.