رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

١٣ جائزة لعروض البيت الفنى بختام القومى للمسرح

السبت 02/يناير/2021 - 11:04 م
القومى للمسرح
القومى للمسرح
حسين الجندي
طباعة
أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالجوائز المتميزة التي حصلت عليها عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ ١٣، حيث حصل البيت الفني للمسرح على ١٣ جائزة من جوائز المهرجان.

وأضاف مختار أنه، في مقدمة حاصدي جوائز المهرجان هذا العام عرض "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح والذي حصل على جائزة أفضل عرض، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج وأفضل درامتورج، وحصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، وجورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة، وياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة عن نفس العرض، كما حصل عرض "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لسهر الصايغ، وأفضل أشعار لطارق علي، أفضل تصميم استعراضات لضياء شفيق، وجائزة أفضل موسيقى لهشام جبر.

كما شملت قائمة جوائز البيت الفني للمسرح أيضًا جائزة أفضل مؤلف مناصفة لإبراهيم الحسيني، وجائزة أفضل تصميم أزياء لمحمد فتحي عن عرض "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالاضافة إلى جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء لعايدة فهمي عن دورها في عرض "حريم النار " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

وأكد الفنان إسماعيل مختار صمود المسرح والمسرحيين، فعلى الرغم من أنه عام عصيب على المسرحيين إلا أن هناك تنوع في الإنتاج المسرحي والذي أتى كإنعكاس لسياسة وزارة الثقافة ودعم الدولة للمسرح كأحد أرقى الفنون وأكثرها إلتحاما بالجمهور، بالاضافة الى تبني الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لعدد من المبادرات والتجارب المسرحية الهامة وهو الأمر الذي أحدث حراكا مسرحيا هاما خلال السنوات القليلة الماضية.

كما وجه مختار، الشكر والتقدير لكافة العاملين بعروض البيت الفني للمسرح لتفانيهم وإبداعهم خلال هذا العام رغم الصعوبات التي واجهت المسرحيين، ما أظهر العروض كعادتها في مستوى متميز شهد به الجميع، كما وجه التهنئة لجميع القائمين على المهرجان القومي للمسرح المصري بنجاح هذه الدورة رغم الظروف العصيبة التي واجهتها هذا العام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«نجحنا من أول مسلسل» حكاية الصداقة القديمة بين الزعيم ووحيد حامد

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

الصحة: 54 وفاة و1407 إصابات بكورونا

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«نجحنا من أول مسلسل» حكاية الصداقة القديمة بين الزعيم ووحيد حامد

ثريا فخري أشهر دادة في السينما.. بلا اسم وتوفيت غنية دون وريث

مها صبري نجمة ماتت بسبب إيمانها بالسحر وصداقتها للدجالين

لولا صدقي رفضها فريد الأطرش فتزوجت 9 مرات وهاجرت إلى إيطاليا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق عن وحيد حامد: وطن يحمل وطنًا

«كاب» تناقش دور وسائل التواصل التكنولوجية فى مساعدة ذوى قدرات الإبصار المحدودة

مصطفى الشيمي: سعيد بوصولي للقائمة القصيرة لجائزة المسرح

«وديعة لينين» جديد مارك أمجد عن منشورات الربيع