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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم 3-1-2021

الأحد 03/يناير/2021 - 04:24 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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ننشر للمسلمين المصريين وغير المصريين (المغتربين) بشكل يومي مواقيت الصلاة، بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة،

ومن المعروف أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يؤدي المسلم 5 صلوات يوميًا بين الفروض والسنة، بالإضافة للصلوات التي تؤدى في مناسبات دينية مختلفة مثل: صلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد


القاهرة والجيزة (الفجْر 5:19 AM - الشروق 6:51 AM - الظُّهْر 11:59 AM - العَصر 2:48 PM - المَغرب 5:07 PM - العِشاء 6:30 PM).

الإسكندرية (الفجْر 5:26 AM - الشروق 6:59 AM - الظُّهْر 12:05 PM - العَصر 2:51 PM - المَغرب 5:10 PM - العِشاء 6:34 PM).

الفيوم (صلاة الفجْر 5:20 AM - الشروق 6:51 AM - الظُّهْر 12:01 PM - العَصر 2:52 PM - المَغرب 5:11 PM - العِشاء 6:33 PM).

الإسماعيلية (الفجْر 5:15 AM - الشروق 6:48 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:43 PM - المَغرب 5:02 PM - العِشاء 6:25 PM).

بورسعيد ( الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:42 PM - المَغرب 5:00 PM - العِشاء 6:24 PM).

مواعيد الصلاة اليوم في مصر
الأقصر (الفجْر 5:08 AM - الشروق 6:36 AM - الظُّهْر 11:54 AM - العَصر 2:51 PM - المَغرب 5:11 PM - العِشاء 6:30 PM).

مرسى مطروح (الفجْر 5:37 AM - الشروق 7:10 AM - الظُّهْر 12:15 PM - العَصر 3:02 PM - المَغرب 5:20 PM - العِشاء 6:44 PM).

العريش (الفجْر 5:10 AM - الشروق 6:44 AM - الظُّهْر 11:49 AM - العَصر 2:36 PM - المَغرب 4:54 PM - العِشاء 6:18 PM).

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

 (الفجْر 5:04 AM - الشروق 6:34 AM - الظُّهْر 11:47 AM - العَصر 2:41 PM - المَغرب 5:00 PM - العِشاء 6:21 PM). 

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