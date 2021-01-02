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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السفارة الأمريكية تنعى وحيد حامد: شكرًا لك على مجهودك فى محاربة التطرف

السبت 02/يناير/2021 - 10:52 م
وحيد حامد
وحيد حامد
أ ش أ
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نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة السيناريست الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 77 عاما بعد مسيرة عطاء أثرت الحياة الفنية والثقافية في مصر.

وذكرت السفارة الأمريكية في تدوينة عبر حسابها على موقع التدونيات القصيرة "تويتر": "نتذكر الراحل العظيم وحيد حامد.. شكرا لك على مساهماتك في فن وثقافة مصر، وعلى مجهودك في محاربة التطرف".

وأضافت السفارة: "سعدنا بتكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أسابيع قليلة.. ارقد في سلام".

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