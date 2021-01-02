إصابة مواطنين في حادث تصادم سيارتين بالمقطم

أصيب مواطنان فى تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكى والثانية نقل، عند منزل المقطم باتجاه الأوتوستراد، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه من وإلى المقطم، قبل نقل المصابين للمستشفى، ورفع حطام الحادث.تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بالقاهرة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين فى طريق المنزل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وربع نقل بمنزل المقطم، ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال مرور القاهرة برفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.