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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة الإدارية تُعلن ضوابط جديدة لمواجهة كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 07:22 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
محمد عيسي
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أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بشأن تنظيم عمل النيابات الإدارية في ظل أزمة كورونا.

وجاء في القرار: "من منطلق حرص رئاسة النيابة الإدارية على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل ظروف توجب مزيدًا من الحرص واتخاذ كل ما يلزم دفعًا للضرر، واتساقًا مع ما أصدرته رئاسة النيابة الإدارية من منشورات في هذا الشأن".

وأضاف: "نسترعي نظر مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات إلى مراعاة الآتي:
أولًا:- اتخاذ ما يلزم حيال تنظيم حضور الأعضاء والعاملين إلى مقر العمل بما يكفل تحقيق التباعد وعدم التكدس بالمقار وتوفير الحماية اللازمة للعاملين وبما لا يخل بحسن سير العمل.
ثانيًا:- إخطار مكتب رئيس الهيئة وإدارتي التفتيش والنيابات بكشوف توزيع العمل.
ثالثًا:- يعمل بهذا المنشور اعتبارًا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۱/۱/۲ وعلى كل الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات تنفيذه.

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