رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على تردد قناة أزهري 2021 نايل سات

السبت 02/يناير/2021 - 07:08 م
قناة أزهري
قناة أزهري
نعمات مدحت
طباعة

يرغب الكثير من المواطنين في العالم الإسلامي في معرفة تردد قناة أزهري 2021، الجديد حيث استمرت عمليات البحث خلال الفترة الحالية عن تردد القناة على النايل سات، بعد موجة التغيرات الأخيرة في ترددات بعض القنوات الفضائية، وتعتبر أزهري من القنوات الفضائية الدينية التي تقدم محتوى إسلامي أزهري. 

تردد قناة أزهري 2021 الجديد

"أزهري" قناة  تقدم مجموعة من البرامج الدينية المتميزة التي تهدف إلى نشر التوعية الدينية لدي شباب المسلمين بأمور الدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر صحيح الدين الإسلامي، إضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا الدينية، وتقديم السنة النبوية المطهرة بشكل حديث يناسب العصر، كما تقدم برامج تتعلق بالفتاوى التي تهم المواطن من خلال نخبة من رجال الدين ومشايخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

وتردد قناة أزهري علي نايل سات هو: التردد: 11430، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 5/6، والقمر الصناعي: نايل سات، اسم القناة: ازهري “Azhari TV“.

تردد قناة أزهري الفضائية 2021

وأما عن تردد قناة الأزهر التعليمية على نايل سات هو: التردد: 11766، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 5/6، القمر الصناعي: نايل سات، اسم القناة: ازهري “Azhari TV“.

برامج قناة أزهري 2021

تقدم قناة أزهري باقة من البرامج المتميزة التي تضم نخبة من علماء الأزهر، والعالم الإسلامي، ومن أشهر برامجها: برنامج علم القرآن، كنوز وأسرار، تحت العشرين، مشوار التحدي، فاسألوا، أفلا يتفكرون، هذا هو الدين، المصحف المعلم.

اقرأ ايضا:

الحكم في دعوى بطلان عزل رئيس قناة " أزهري ".. 15 مارس

عدم جواز نظر دعوى فرض الحراسة القضائية ضد قناة أزهري لسابقة الفصل فيها


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

خريطة الطقس في الـ 72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
المزيد

الثقافة

رحل وغادر «الجماعة 3»: أعمال تركها وحيد حامد دون استكمالها

دقيقة حداد على روح وحيد حامد بمعرض «ثلاثة فى مرايا اللون»

مؤلفة «هبات ساخنة» تهدى روايتها لـ مكاوى سعيد

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفى الفنان