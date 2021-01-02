تعرف على تردد قناة أزهري 2021 نايل سات

يرغب الكثير من المواطنين في العالم الإسلامي في معرفة تردد قناة أزهري 2021، الجديد حيث استمرت عمليات البحث خلال الفترة الحالية عن تردد القناة على النايل سات، بعد موجة التغيرات الأخيرة في ترددات بعض القنوات الفضائية، وتعتبر أزهري من القنوات الفضائية الدينية التي تقدم محتوى إسلامي أزهري.

تردد قناة أزهري 2021 الجديد

"أزهري" قناة تقدم مجموعة من البرامج الدينية المتميزة التي تهدف إلى نشر التوعية الدينية لدي شباب المسلمين بأمور الدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر صحيح الدين الإسلامي، إضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا الدينية، وتقديم السنة النبوية المطهرة بشكل حديث يناسب العصر، كما تقدم برامج تتعلق بالفتاوى التي تهم المواطن من خلال نخبة من رجال الدين ومشايخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

وتردد قناة أزهري علي نايل سات هو: التردد: 11430، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 5/6، والقمر الصناعي: نايل سات، اسم القناة: ازهري “Azhari TV“.

تردد قناة أزهري الفضائية 2021

وأما عن تردد قناة الأزهر التعليمية على نايل سات هو: التردد: 11766، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 5/6، القمر الصناعي: نايل سات، اسم القناة: ازهري “Azhari TV“.

برامج قناة أزهري 2021

تقدم قناة أزهري باقة من البرامج المتميزة التي تضم نخبة من علماء الأزهر، والعالم الإسلامي، ومن أشهر برامجها: برنامج علم القرآن، كنوز وأسرار، تحت العشرين، مشوار التحدي، فاسألوا، أفلا يتفكرون، هذا هو الدين، المصحف المعلم.

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