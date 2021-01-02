ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في بلغاريا لـ202540

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، السبت، عن تسجيل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 2447 فحصًا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 202 ألف و540 حالة.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 28 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل الإجمالي التراكمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7 آلاف و604.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 74 ألفًا و593 حالة، من بينهم 4747 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات و462 شخصًا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.وأضافت الوزارة أن 812 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ووصل إجمالي المتعافين إلى 120 ألفًا و343 شخصًا.