ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في فيتنام لـ1482 حالة

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، السبت، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا قادمة من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1482 حالة.وذكرت اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا، في بيان لها أوردته صحيفة فيتنام نيوز الإلكترونية، أنه تم وضع جميع المرضى الجدد قيد الحجر الصحي بمجرد وصولهم البلاد.وتعافى ما يصل إلى 1337 مريضًا من المرض منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما توفي 35 آخرين أكثرهم من كبار السن الذين كانوا يعانون من أوضاع صحية خطيرة وأمراض مزمنة.