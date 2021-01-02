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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رسالة تكشف سر انتحار ربة منزل بالحوامدية

السبت 02/يناير/2021 - 07:08 م
انتحار ربة منزل
انتحار ربة منزل
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حلت تحريات مباحث الجيزة لغز واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في الحوامدية، وتبين أنها تعاني من أزمة نفسية، وأقدمت على الانتحار بعد مشاجرة بينها وبين زوجها، بسبب استفزازه المستمر لها.

وأضافت التحريات أن المجني عليها عروس تزوجت منذ 6 أشهر فقط، وتركت رسالة لزوجها أنها أقدمت على الانتحار لترتاح من المشاكل مع زوجها، وأن زوجها اكتشف أمر انتحارها عندما عاد من عمله ليجدها مشنوقة.

واستمعت النيابة لأقوال زوجها الذي أكد أنها كانت تفتعل المشاكل على أتفه الأسباب، وأوضح أنه يوم الواقعة كانت بغرفتها بعد مشاجرة نشبت بينهما على إثرها قامت بالدخول للغرفة وأغلقتها وخرج إلى عمله ورجع فوجدها مشنوقة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغ للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مشنوقة داخل مسكنها في الحوامدية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب أحمد بدوي والنقيب فاروق عبدالقادر معاوني مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة عشرينية العمر، داخل مسكنها بالطابق الرابع، بمساكن السهران في الحوامدية.

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