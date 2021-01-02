تعليم القاهرة تعلن تنسيق المرحلة الثانية بالتجريبيات

أعلن محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال عبر هذا الرابط:http:www.cairogovresults.comKindergartenIndexوشدد على أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية تتبع الموقع لتعديل الرغبات وفق الأماكن المتاحة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الحالية.كما ناشد أولياء الأمور بتحرى الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل وقبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.