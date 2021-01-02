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سياسي

«مستقبل وطن» ناعيًا وحيد حامد: وداعًا عبقري السينما

السبت 02/يناير/2021 - 04:59 م
وحيد حامد
وحيد حامد
أشرف لاشين
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نعى حزب مستقبل وطن السيناريست الكبير وحيد حامد الذي وافته المنية، مساء السبت، عن عمر ناهز الـ77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن: "لقد كان السيناريست والمبدع الأديب وحيد حامد واحدًا من أهم رواد ومبدعي كتابة وصناعة الدراما والسينما المصرية، فقد امتلك مهارات جعلت منه شخصيةً مجتمعيةً وأدبيةً جديرة بالاحترام والتقدير.

أضاف رئيس الاتحاد العربي للصناعات الرياضية "سينما ودراما وحيد حامد العظيمة تجسيد حقيقي لفن محترم ومتميز يحمل رسالة وطنية ومجتمعية؛ شملت معالجةً حقيقية لمشاكل وظواهر وقضايا وطنية، اخترق بموهبته وشجاعته وأعماله تابوهات لم يجرؤ أحد الاقتراب منها؛ واستطاع بكل براعة تجسيدها وشكل وجدان اجيال كثيرة من المصريين، كما عظّم دور السينما كقوة ناعمة تعكس المستوى الفني والحضاري للدولة المصرية..

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن الراحل جعل من أعماله حائط صد ضد الأفكار المتطرفة ولكل محاولات تجريف المجتمع فكريًا ودينيًا ومجتمعيًا.

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