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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منى زكي ناعية وحيد حامد: كان له تأثير كبير على مسيرتي الفنية

السبت 02/يناير/2021 - 03:28 م
وحيد حامد
وحيد حامد
دعاء عبد المقصود
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أصيبت الفنانة منى زكي بصدمة شديدة عقب رحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، أول من قدمها للسينما، ونعت الفنانة منى زكي الكاتب الراحل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقة: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأكملت: "فقدنا اليوم واحد من أهم كتّاب السينما المصرية، صاحب تأثير عظيم على أجيال كتير فاتت وأجيال كتير جاية بتتعلم منه على الصعيد الفني والثقافي والسياسي والإنساني".

وتابعت منى زكي: "كان له تأثير كبير عليّ في مسيرتي الفنية، وقف جنبي وعلمني كتير، علمني أصول ونبل المهنة، علمني الفن، وعلمني أشوف الدنيا بطريقة تانية.. وقف جنبي في بداياتي واداني فرص كانت أكبر من حجمي وقتها، وحقيقي جمايله عليا كتير ومقدرش أنساها.. كنت محظوظة إني اشتغلت معاه.. ويا حظ أي حد عرفه عموما أو حتى قعد معاه ولو حتى لمدة ساعة".

وقالت: "إحنا اتربينا على أفلام أستاذ وحيد حامد، ومعظم ثقافتنا وإدراكنا وفهمنا لحاجات كتير أوي جت من أفلامه.. لكن الرحلة انتهت وفقدنا أب وكاتب ومفكر كبير لن يعوض أبدا.. وزي ما كنت أنت حابب أيامك يا أستاذ وحيد إحنا حبينا أيامك أكتر منك.. رحمة الله عليك".

يذكر أن الكاتب وحيد حامد رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد إصابته بوعكة صحية شديدة نقل على أثرها منذ أيام إلى وحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، إلى أن توفاه الله.

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