أحمد حلمي عن وحيد حامد: «فقدنا كاتبًا لن يتكرر»

نعى الفنان أحمد حلمي الكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم قائلا: "فقدنا انسان غالي جدا علي قلوبنا وفقد الفن الفن المصري كاتبًا لن يتكرر.. الاستاذ وحيد حامد في ذمة الله.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. الله يرحمك يا استاذ وحيد".ورحل الكاتب الكبير وحيد حامد صباح اليوم عن عالمنا في صدمة كبيرة للوسط الفني بعد أن قدم عشرات الأعمال التي أثرت السينما والدراما المصرية.وغيب الموت الكاتب الكبير عن عمر 77 عاما وشيعت جنازة الكاتب الكبير منذ قليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى وغيرهم.