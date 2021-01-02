الحكم بعدم دستورية حرمان المنتدبين من مكافأة الامتحانات بجامعة المنصورة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (315) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة.وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، بأن الحكم أسس على ما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.