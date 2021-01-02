وحيد حامد عن الجماعة الإرهابية: لم أخف.. العمر واحد والرب واحد

نشر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين حوارا للكاتب الكبير وحيد حامد داخل المطبوعة التي تصدرها المهرجان وأجاب على تساؤل حول خوفه من الجماعات الإرهابية خلال كتابته لعدد من الأعمال التي واجهت الجماعات الظلامية، مثل "طيور الظلام" و"الإرهاب والكباب" وغيرها.ورد"حامد" على السؤال وقال نصا "كل كاتب تسيطر على أعماله قضية محددة، تتنوع طرق إبداعاته لإظهارها وأنا ككاتب مثل الآخرين كنت مهووسا بقضيتي وهي رفع الظلم ونشر العدالة الاجتماعية وكنت أرى في الجماعات أحد الأسباب المعيقة في رفع الظلم وتحقيق العدالة ومعاداة التقدم والإنسانية، ولم أخف، العمر واحد والرب واحد".وكان الكاتب الكبير: يهاجم المد الوهابى والفكر السياسى الإسلامى الأكثر تخلفا في أعماله التي كتبها خلال العقود الثلاثة الماضية وقال إنه كان يتقلص فى كل الدول وينمو في مصر، بسبب حالة الجمود التي نعيشها فكريا والتى بدأت أول ملامحها في أوائل السبعينيات التي قادت إلى تغيير كلي.