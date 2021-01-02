رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد 7 أيام.. نواب برلمان 2015 بلا حصانة

السبت 02/يناير/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
طباعة
بالتزامن مع بداية العام الجديد، ينتظر أعضاء مجلس النواب الحاليين موعد إسقاط عضويتهم الحالية، ليبدأ بعدها المجلس الجديد والذي تم إجراء الانتخابات عليه وفقا لمرحلتين على مدار شهرين ماضيين.

وحددت المادة «106» من الدستور المصري موعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان الحاليين، حيث نصت على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".

وبناء على هذه المادة، فإن عضوية النواب تنتهي يوم 9 يناير 2021، حيث أن برلمان 2015 عقد جلسته الأولى 10 يناير 2016، وبالتالي وبناء على نص الدستور بعضوية 5 سنوات تنتهي عضوية النائب يوم 9 يناير المقبل، ومن ثم يتم رفع الحصانة عنه.

من جهته، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن نواب برلمان 2015 مستمرون في عضويتهم البرلمانية وممارسة مهامهم في الشارع حتى نهاية مدة المجلس الحالي وهو يوم 9 يناير 2021، بكامل الصلاحيات التي منحها لهم الدستور وصدق عليها قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية التي تنظم عمله.

وأكد فوزي، فيما يتعلق باللائحة الداخلية للمجلس، فإنها نافذة طالما لم تُعدل وفي شأنه الإجراءات المتطلبة لتعديل اللائحة الداخلية في هذه الحالة، يلزم أن يقدم اقتراح إما من هيئة المكتب أو من خمسين عضوا وحال الموافقة عليه يصدر التعديل بقانون ويلزم في التعديل أن يكون صريحا لا ضمنيا.

وخسر عدد من أعضاء مجلس النواب، ماراثون الانتخابات، وفقدوا مقاعدهم، ولكنهم ما زالوا يحتفظون بالحصانة إلى الموعد المحدد يوم 9 يناير 2021، وترصد «الدستور» أبرز هؤلاء في السطور التالية:

مرتضى منصور دائرة ميت غمر، إلهامي عجينة دائرة بلقاس، أحمد همام دائرة السنبلاوين، وبسام فليفل دائرة طلخا، وبدوي عبد اللطيف دائرة ميت غمر، وعبير تقبية، دائرة منيا القمح، ورائف تمراز دائرة الحسينية، وصلاح منصور دائرة فاقوس، ومحمد خليفة دائرة أول المحلة، وسمير الخولي دائرة أول طنطا، وسلامة الجوهري دائرة زفتى، وفؤاد حسب الله دائرة قطور، وإبراهيم خليف دائرة تلا، وهشام عبد الواحد دائرة قويسنا وبركة السبع، ومحمود محي الدين عوض دائرة أشمون، وأبو المعاطي مصطفى دائرة كفر سعد، وفي محافظة الإسماعيلية خسر عصام منسي دائرة القنطرة غرب، وفي محافظة كفر الشيخ خسر أحمد الطنطاوى دائرة كفر الشيخ، وفي محافظة شمال سيناء خسر سلامة الرقيعي دائرة الحسنة، وفي محافظة جنوب سيناء خسر غريب أحمد حسان جميع دائرة الطور.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة ظهر اليوم

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

محمد الباز ناعيًا وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

الصور

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

وحيد حامد.. فارس الكلمة اللاعب مع الكبار (بروفايل)

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع