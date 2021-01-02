رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 وأنواعها

مازال البحث مستمرًا عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، والذي أحرز في الآونة الأخيرة أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي "جوجل" حيث يرغب الكثير من سائقي السيارات ومالكي المركبات في الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الإدارة العامة للمرور خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

وأتاحت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا للسائقين وأصحاب المركبات موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية وذلك ضمن خطة الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونية حتى لا يضطرون إلى الذهاب إلى مقرات الإدارة العامة للمرور لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس الذي ظهر في أواخر 2019 في الصين وانتشر خلال كافة البلدان وحصد قرابة 2 مليون شخص حتى الآن.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

يمكن لسائقي السيارات وأصحاب المركبات الاستعلام عن إجمالي قيمة مخالفات سياراتهم إلكترونيا عبر بوابة الحكومة المصرية بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا )

اختيار خدمات نيابات المرور

كتابة رقم اللوحة المعدنية

كتابة بيانات صاحب السيارة أو الرخصة

اختيار المحافظة التابع لها إدارة المرور المقيدة بها السيارة

الضغط على استعلام وستظهر إجمالي قيمة المخالفات

أنواع المخالفات المرورية التي تحدد قيمة الغرامة

يمكن لأصحاب السيارات الدخول عبر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 لمعرفة إجمالي قيمة المخالفات على سياراتهم والتي عادة ما تكون مخالفة قواعد إشارات وحدة المرور، السرعة الزائدة مخالفة تعليم السير كسر الإشارات عدم ترخيص السيارة أو تجديد رخص القيادة.