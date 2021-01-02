3 أعمال رحل وحيد حامد دون أن تكتمل

رحل الكاتب الكبير وحيد حامد صباح اليوم عن عالمنا في صدمة كبيرة للوسط الفني بعد أن قدم عشرات الأعمال التي أثرت السينما والدراما المصرية.وغيب الموت الكاتب الكبير عن عمر 77 عاما تاركا 3 أعمال كانت في مرحلة الكتابة.العمل الأهم والأول بالنسبة لـ"حامد" كان مسلسل الجماعة بجزئه الثالث الذي عكف على كتابته قبل أكثر من عام وكان قد أوشك على الانتهاء منه لتقديمه خلال رمضان بعد القادم.كما كان حامد يكتب فيلمه الجديد "الصحبة الحلوة" الذي كان سيعيد الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى السينما من جديد، كما كان سيكتب فيلما جديدا قبل وعكته الصحية بأيام عن موقعة كبريت الحربية ويسرد فيها بطولة أعضاء الصاعقة المصرية.وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى وغيرهم.