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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

وحيد حامد.. الكاتب الذي جسد المرض النفسي بأعماله

السبت 02/يناير/2021 - 12:24 م
وحيد حامد
وحيد حامد
إسلام جمال
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رحل منذ قليل، الكاتب الكبير وحيد حامد، بعد تدهور حالته الصحية على مدار الأيام الماضية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وقال المخرج مروان حامد، إنه سيتم تشييع جثمان والده الكاتب الكبير وحيد حامد، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بعد صلاة ظهر اليوم، ويعتبر الكاتب الراحل وحيد حامد، أحد الكتاب البارزين فى الدراما والسينما المصرية، فأعمالة خالدة فى الاذهان بشكل كبير.

واستطاع الكاتب وحيد حامد، تجسيد المرض النفسي ومعاناة المرضى النفسىن من خلال أعمالة الفنية، نرصدها في هذا التقرير التالي.

- عمارة يعقوبيان.. الأضطرابات الجنسية

يعتبر فيلم عمارة يعقوبيان من الأعمال الخالدة والبارزة للكاتب الراحل وحيد حامد، حمل الفيلم عنوان أضخم ميزانية لفيلم تمت في تاريخ السينما المصرية، وحقق ما يزيد عن 19 مليون جنيه مصري إيرادات، ما جعله يحقق أعلى الإيرادات ويتصدر القائمة بدور العرض.

من القصص التي تطرق لها الكاتب الراحل وحيد حامد، هي الشخصية التي جسدها الفنان خالد الصاوي، والذي كان يعاني من بعض الإضطرابات الجنسية.

وجسّد الصاوي دور "شاذ جنسيا" في فيلم "عمارة يعقوبيان"، واستطاع الكاتب أن يجسد معاناة مرضى الاضطرابات الجنسية وبالأخص "الشذوذ" وكيفية رؤية المجتمع له.

-البرئ.. الاضطرابات المعرفية

من الأفلام الخالدة للفنان أحمد ذكي، وكتبها الراحل وحيد حامد، تدور القصة حول أحمد سبع الليل شاب فقير، لم يتمكن من تلقي تعليمه بسبب ظروف معيشته القاسية، والتحق بالجيش.

وهنا جسد الراحل وحيد حامد، معاناة الجاهل وعدم المعرفة والتي تجسدت فى الاضطرابات المعرفية ومعاناة أصحابها في التعامل مع الحياة الاجتماعية.

- معالي الوزير.. اضطرابات النوم

يعد فيلم معالي الوزير، والذي قام ببطولتة الفنان أحمد ذكي، من الأفلام البارزة للكاتب وحيد حامد، حيث جسد معاناة المرضى باضطرابات النوم.

وتدور أحداث الفيلم، في اختيار رأفت رستم كي يكون وزيرًا عن طريق الخطأ لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، وينجح في البقاء في منصبه فترة طويلة، وخلالها تصيبه الكوابيس البشعة واحدة تلو اﻷخرى، والكثير من اضطرابات النوم.


- النوم في العسل.. العجز الجنسي

يعتبر فيلم "النوم في العسل" من الأفلام التي جسدت معاناة مرضى العجز الجنسي، حيث تناول الفيلم الذي قام ببطولتة الفنان عادل إمام، مشكلة الضعف الجنسي، والذي تحول إلى وباء يؤدي إلى الانتحار.

- بدون ذكر أسماء.. النرجسية وحب السلطة

يسلط المسلسل الضوء على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر في الثمانينات، خاصة الازدهار الملحوظ خلال تلك الفترة للتيارات الإسلامية، من خلال قصة ارتباط "نوارة" بـ"معتمد" الذي يعود من السعودية محملا بأفكار دينية غريبة، في الوقت الذي يبدأ فيه "عاطف" استغلال تقربه لمديرة إحدى المجلات الفنية في تحقيق غايته، وكيفية ولادة القيادات السياسية الحالية بأفكارهم ومبادئهم المختلفة.

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