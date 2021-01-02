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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بينهم 9 من ذوي القدرات.. تعيين 5843 شابًا بالإسكندرية

السبت 02/يناير/2021 - 08:59 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 5843 شابًا، منهم 9 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9665 راغب عمل منهم 29 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 577 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 386 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 340 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ136 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

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