سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 2-1-2021

تباين سعر الدرهم الأماراتي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت 2-1-2021، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.ويقدم لكم موقع " الدستور " في تقريره اليوم، متوسط سعر الدرهم الأماراتي الذي بلغ اليوم 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.و على المستوى المحلي، ارتفع سعر الدرهم الأماراتي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، مقابل استقرارسعره أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.سعر الدرهم الأماراتي اليوم السبت 2-1-2021سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.و بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس الي 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.